Laha scaricato, e - adesso - Gonzalo se n'è fatto una ragione. Fino a qualche settimana fa il Pipita non aveva nessuna intenzione di lasciare Torino e voleva rispettare il contratto fino al 2021, come ribadito anche dal padre del giocatore. Poi, un colloquio con Pirlo l'ha convinto: il nuovo allenatore gli ha spiegato che l'attaccante non è nei piani futuri della Juve e lui ne ha preso atto, come confermato anche dalle parole del fratello Nicolas ( QUI - Per questo, Gonzalo ha già voltato pagina e secondo Tyc Sports ha trovato un accordo totale con l'di Davidfino a dicembre 2022. In MLS l'argentino ritroverebbe il fratello Federico che gioca nel. Per convincere il Pipita, secondo quanto riporta il portale argentino, è stata decisiva una telefonata dell'ex Spice Boy che ha superato la concorrenza die altri club che si erano messi sulle tracce del Pipita. Ora resta da trovare un accordo con la Juve per la risoluzione del contratto, poi Higuain volerà in America, per una nuova avventura.