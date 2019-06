L’arrivo di Maurizio Sarri non coinciderebbe anche con il ritorno di Gonzalo Higuain alla Juventus. Il tecnico italiano vorrebbe con sé anche l’attaccante argentino con cui ha condiviso una straordinaria stagione al Napoli e l’ultimo semestre al Chelsea. L’ostacolo principale per rivedere il Pipita in bianconero è l’ingaggio elevato e l’incasso ricavato dalla sua cessione definitiva. Come riportato da Tuttosport, infatti, la Vecchia Signora ha incassato 9 milioni dal Milan per il prestito iniziale ed un’eventuale riconferma al Chelsea porterebbe altri 18 milioni in dote. In caso di cessione ad un altro club, invece, le casse della Juve godrebbero di 36 milioni. Anche per questo motivo, si lavora sulla pista che porterebbe il Pipita alla Roma, magari in un’operazione riguardante Nicolò Zaniolo.