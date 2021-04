Nel corso della sua lunga intervista a La Nacion, Gonzalo Higuain si è soffermato sul suo rapporto con Cristiano Ronaldo e Messi: "Se sono stato il calciatore che ha giocato di più con entrambi, allora sono stato quello che li ha capiti di più. Capisci Cristiano e capisci Messi, il problema non è loro, il problema è tuo. Se sono stato io a giocare di più con loro, è perché li ho capiti entrambi perfettamente. Sapevo cosa gli piaceva, cosa non gli piaceva, come si sentivano più a loro agio, come si sentivano più a disagio. Potevano contare su di me".