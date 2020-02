Gonzalo Higuain, a Sky Sport, presenta Juve-Brescia: "Il calcio è difficile sempre, non dobbiamo guardare i giocatori che mancano. Importante la determinazione e l'approccio per questi 3 punti per il resto del campionato. Ronaldo? Credo che sia una bella partita per il nostro calcio, a casa nostra, a prendere un po' di entusiasmo, convinzione, ora arriva il momento più importante della stagione. C'è la Champions, la Coppa, lo scudetto...".