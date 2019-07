Gonzalo Higuain ​è difficile da convincere. Tra le incertezze che solo il mercato ​è in grado di creare, una cosa ​è rimasta sostanzialmente invariata da inizio luglio ad oggi: Higuain vuole la Juve. Così, mentre la nuova Roma di Fonseca e Petrachi ha, a più riprese, decantato il Pipita, nulla si ​è ancora mosso. Dopo un mese, però, la situazione potrebbe cambiare. Come riporta Il Corriere dello Sport, infatti, la Juventus ha dato il suo placet alla Roma per trattare con il giocatore. Petrachi sa su cosa far leva per invogliare Higuain - sarebbe la star della squadra, oltre ad essere uomo spogliatoio - ma ​è anche sicuro che, prima del prossimo fine settimana, sarà difficile sbloccare la trattativa. Poco più di una settimana, quindi, poi si saprà il futuro del Pipita.