Higuain alla Roma, la possibilità è ancora forte. E lo diventa ogni giorno che passa. Il Pipita sta rientrando alla Juve, il Chelsea ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto nei confronti del centravanti argentino. Come racconta La Gazzetta dello Sport, la Roma però non vorrebbe investire più di 4,5 milioni per l'ingaggio del centravanti ex Napoli. Cosa potrebbe servire? Una buonuscita da parte dei bianconeri al fine di raggiungere la totalità del suo salario. Paratici e Nedved ci pensano, la priorità in questo momento è cederlo quanto prima, anche per incassare una cifra buona da destinare al mercato in entrata. Staremo a vedere.