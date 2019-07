Per il Corriere della Sera, il nuovo corso della Roma può arricchirsi con Gonzalo Higuain. Tutto fa parte di un processo di rinnovamento a cui manca un gioiello a cui aggrapparsi, da far brillare ora che di luce, a Trigoria, hanno bisogno più che mai. Intanto, oggi è arrivato Paul Lopez, l'ha fatto dal Betis Siviglia: un affare che si è chiuso intorno ai 30 milioni di euro, tra quota fissa e la percentuale della futura vendita di Sanabria. Lunedì le visite mediche nella Capitale, mentre Petrachi continua a provare per Higuain. L'obiettivo è convincere l'argentino a desistere dalla volontà di restare a Torino per giocarsi le sue chance: al momento, forte del contratto fino al 2021, il Pipita non vuole mollare la Juve.