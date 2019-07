Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, Higuain e la Roma hanno iniziato ad annusarsi, a venirsi incontro, a provare a tastare un terreno che non sarà di facile approdo per Petrachi. Il Pipita è rientrato alla Juve in seguito al prestito di sei mesi al Chelsea, con Londra tappa finale di un viaggio che ha portato Gonzalo prima ancora a Milano a vestire rossonero. Insomma, un anno diverso e soprattutto difficile, per quest'Higuain che vuole cambiare marcia, ma principalmente trovare stabilità. La Juve avrebbe così proposto al Pipita un rinnovo fino al 2023. a 4,5 milioni di euro a stagione: così agevolerebbe i giallorossi, e - chissà - magari portare a casa quel Nicolò Zaniolo così seguito.