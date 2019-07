Higuain alla Roma, si può ancora. Il centravanti argentino, come racconta il Corriere dello Sport, è pronto a riportare entusiasmo nella Capitale: ma per arrivare al Pipita, Petrachi e company devono prima convincere l'entourage dell'ex Milan e Chelsea. Non tanto sulle cifre, quanto sul progetto e sulla possibilità di raggiungere subito qualcosa d'importante. Il Pipa ha un contratto con la Juve fino al 2012: i bianconeri lo pagano 6.5 milioni di euro netti a stagione, bonus esclusi. Un problema per la Roma, che però incassa l'apertura juventina: si può chiudere in prestito con obbligo di riscatto partendo da una base di 12 milioni subito più 28 dopo una stagione. Staremo a vedere: tutto dipenderà da Gonzalo