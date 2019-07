Lo riporta La Gazzetta dello Sport, ma noi ve lo avevamo già detto la scorsa settimana , ma quella stessa firma potrebbe anche siglare l'addio ai bianconeri. Una mossa curiosa, quella del rinnovo tattico, ma che serve per agevolare le acquirenti. O meglio, la Roma, che nella giornata di ieri ha palesato, dalle parole del direttore Petrachi, l'interesse per il Pipa.Secondo la Gazzetta, le cifre del nuovo contratto sarebbero così: la Roma non può offrire più di 4,5 milioni, quindiUna soluzione che serve ad incentivare Higuain a sposare un nuovo progetto, dal momento che in quello bianconero resta ancora ai margini.