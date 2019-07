La Roma sta provando a lavorare ai fianchi Higuain per convincerlo a guidare il prossimo attacco giallorosso. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, la chiave per raggiungere il bianconero non sarebbe più il nodo ingaggio, quanto le intenzioni del nuovo tecnico ex Shaktar. E la Juve? La Juve osserva con interesse le manovre dei giallorossi, forte dell'asse che si ​è creato con la Capitale, ma non per questo intenzionata a fare sconti sul mercato in uscita.