E' ancora in fase di stallo la trattativa tra Roma e Juventus per Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino continua a dire di no ai giallorossi bloccando il mercato sia della Juventus che della stessa Roma. La medesima situazione si sta creando con altri due argentini del nostro campionato: Paulo Dybala e Mauro Icardi. Il primo non ha ancora detto sì allo United, il secondo punta i piedi per restare all'Inter anche se l'opzione Juve resta ben viva nella testa di Maurito, specialmente se alla fine non dovesse materializzarsi lo scambio con Lukaku.