Higuain sì, Higuain no. Il "Pipa" ​è al centro del mercato, sul consolidato asse tra Juventus e Roma. Sul Corriere dello Sport, spuntano le prime cifre di un affare che deve ancora entrare nel vivo, ma che sembra sempre più possibile. Possibile sì, se la distanza tra le parti verrà appianata. Petrachi azzarderebbe al prestito secco con un contributo sull'ingaggio da parte della Juventus, Paratici, dal canto suo, rilancia. LA RICHIESTA - L'opzione più facilmente percorribile, resta quella del prestito, ma a quali condizioni? La Juve ha fissato il suo prezzo: prestito oneroso a 12 milioni, con opzione di riscatto per l'anno successivo. La Roma frena, di fronte a questa opzione, più che altro per le richieste di Higuain - 13 milioni lordi a stagioni - che farebbero schizzare l'investimento a 25 milioni totali per un solo anno. I giallorossi sperano di far abbassare entrambi i prezzi, puntando sulla posizione del Pipita in binconero, bloccato da Ronaldo e, per il momento, anche da Mandzukic.