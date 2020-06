Gonzalo Higuain alla Roma? Un anno dopo potrebbe partire il tormentone del Pipita nella capitale. Secondo 7 Gold Juve e Roma stanno lavorando ad uno scambio che prevederebbe il trasferimento dell'argentino alla Roma e quello di Edin Dzeko alla Juve. Paratici e Fienga ne starebbero parlando da qualche giorno. La Roma sarebbe così in grado di coprire i 18 milioni di euro che servono alla Juve per non fare minusvalenza, i due calciatori hanno anche un ingaggio simile e i due club ne starebbero parlando.