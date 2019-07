Come riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, la Roma insiste per Higuain. Insiste, forte anche del "via libera" alla trattativa lanciato dal suo presidente, James Pallotta. L'ok dell'imprenditore americano, potrebbe quindi sbloccare la trattativa, non tra Juve e Roma - la volontà dei bianconeri ​è di vendere - quanto con il giocatore, con il nodo ingaggio che potrebbe quindi risolversi con un adeguamento dei giallorossi alle richieste di Higuain.