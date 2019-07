Higuain alla Roma, un affare che può sbloccarne un altro. Il Pipita, infatti, è la chiave per aprire all'acquisto di Nicolò Zaniolo, anche non per forza in questa estate, con un'opzione sul suo futuro. Il giovane classe 1999, infatti, è sulla lista di Fabio Paratici, con il nuovo ds giallorosso Petrachi che invece vorrebbe a tutti i costi proprio Higuain. Ed ecco la nuova idea. Come scrive il Corriere di Torino, "sulla scia di una nuova sinergia di mercato che in futuro potrà portare a Nicolò Zaniolo, ecco che i bianconeri aprirebbero anche al prestito dell’ex Napoli e Chelsea. Higuain, però, fa muro. Dagli ambienti juventini filtra invece fiducia".