Come riporta il Corriere dello Sport, Nicolas Higuain, fratello e manager di Gonzalo Higuain, è atteso a Roma nei prossimi giorni dove incontrerà il ds dei giallorossi, Gianluca Petrachi. Si tratterà dell’incontro chiave nella trattativa per portare l’argentino nella capitale. La Juventus ha già comunicato al giocatore l’intenzione di cederlo, ora sta alla Roma utilizzare le parole giuste per convincere il Pipita a vestirsi di giallo e rosso.