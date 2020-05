è tornato. Ieri pomeriggio, poco dopo le 16, il suo aereo è atterrato all'eroporto di Caselle dove c'era un autista ad aspettarlo per poi accompagnarlo nella sua villa in centro a Torino. Felpa bianca, cappellino nero e sguardo arrabbiato, i presenti hanno raccontato di un Pipita nervoso e furioso con i giornalisti che erano sotto casa . Lì, Gonzalo trascorrerà i 14 giorni d'isolamento - riservati a chi rientra dall'estero - in prima di tornare ad allenarsi alla Continassa.- Da una parte la voglia di tornare in campo, dall'altra il mercato. L'attaccante è fuori dai progetti futuri della Juve, e nonostante il contratto in scadenza nel 2021 il rapporto tra il club e il giocatore potrebbe interrompersi con una stagione d'anticipo:, che il Pipita in questi mesi ha assistito fino all'ultimo giorno utile. Il River Plate ha puntato Gonzalo, ma la Juve lo valuta 18 milioni di euro: cifra importante per gli argentini.- Per questo, potrebbe aprirsi una nuova operazione simile a quella che ha portato Carlos Tevez al Boca Juniors: vendendo cioè Higuain al River in cambio di un'opzione per alcuni giovani. Su tutti, il nome più caldo è quello di Jorge, trequartista colombiano classe '98: "Un talento assoluto - raccontaa Tuttosport - qualità, forza e fantasia. E ha molti margini di miglioramento perché ha giocato ancora poche partite ad alto livello. Deve migliorare ancora nelle scelte e nel dialogo con i compagni. Potenzialmente però è un giocatore dal Juve, perché ha caratteristiche importanti sia a livello tecnico che fisico, che in bianconero è sempre richiesto. Punta l'uomo e parte,è un giocatore esplosivo. Poi è chiaro che parlando di Juve è da verificare, ma sicuramente penso vada al primo posto della lista. Anche Bentancur all'inizio era un trequartista che giocava fine, poi in bianconero è diventato un centrocampista totale". E la crescita di Rodrigo è sotto gli occhi di tutti: "Non mi ha stupito perché non avevo dubbi. Prima che arrivasse in Europa era stato accostato al Milan, io feci un tweet: 'Bentancur sta al buon calcio come il territorio di Bolgheri al buon vino'. Ora è diventato un giocatore totale. Carrascal è il classico trequartista moderno che può giocare dappertutto dietro la punta centrale, in futuro potrebbe essere anche la mezz'ala di qualità di un 4-3-3 trasformandolo in un 4-2-3-1 andando a giocare dietro l'attaccante".- Altro giro altro nome, Julian Alvarez, attaccante argentino classe 2000: "Aveva fatto qualcosa prima del previsto. Mi ricorda molto Palacio, per me è un gran giocatore. Può fare il centravanti o giocare nelle tre posizioni alle spalle della prima punta, ma concettualmente saprebbe fare anche il terzino destro. Riconosce più il gioco collettivo rispetto a Carrascal. Ruba l'occhio meno di Carrascal perché è più lineare, ma soffrirebbe meno il salto in Europa perché è più calciatore nel pensiero".- Altri consigli: "Montiel (classe '97, ndr) è un terzino destro alla Carvajal. Tecnica, spinta, coraggio e capacità di accentrarsi. Credo che Paratici lo abbia valutato. Martinez Quarta ('96, ndr) è un difensore centrale di posizione, tecnico e bravo a costruire che sa giocare con tanto campo alle spalle. E' ancora un po' lezioso e non va tanto sull'uno contro uno, cosa che invece la Juve ha sempre richiesto ai suoi centrali. Deve avere un po' più di cattiveria, alla Juve troverebbe i compagni giusti per completarsi".- Dall'Argentina al Brasile, dove la Juve è sulle tracce di: "L'ho visto al Mondiale Under 17 dove è stato protagonista assoluto, ma anche in Libertadores contro il Defensa y Justicia di Crespo entrare a meno di mezz'ora dalla fine e vincere la partita. E' un 2002: ha il calcio dentro, colpi e intelliigenza. Gli manca l'esperienza, chiaramente, ma sui talenti brasiliani oggi bisogna andare con largo anticipo. Mi ricorda Gabriel Jesus".ANDROID --> SCARICA QUI iOS --> SCARICA QUI