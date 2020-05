Gonzalo Higuain al River Plate non sembra più essere soltanto un sogno romantico. Il ritorno del Pipita in Argentina durante l'emergenza coronavirus ha riacceso le speranze del club di Buenos Aires: nelle intenzioni dei Millonarios, infatti c'era quella di aspettare la prossima stagione prima di tentare l'affondo, ma la musica sembra essere cambiata. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, infatti, il River Plate farà il suo tentativo già nel corso della prossima sessione di mercato, forte anche del fatto che Higuain è in scadenza nel 2021. Questo, sicuramente, fa scendere il prezzo del centravanti, considerando anche il fatto che la Juventus sarebbe ben disposta a cederlo prima di perderlo a parametro zero.