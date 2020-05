Gonzalo Higuain può finire al River Plate. L'attaccante argentino ha messo in cima alle possibili destinazioni per la prossima stagione la squadra di casa, quella che l'ha lanciato nel calcio che conta, prima dell'inizio della sua carriera in Europa. Prima al Real e poi al Napoli. Gli argentini però non possono garantire gli oltre 7 milioni a stagioni per l'ex azzurro né almeno 18 per la Juve. Per questo si ragiona su alcune contropartite. Una può essere Jorge Carrascal, attaccante colombiano di 21 anni che piace a mezza europa.