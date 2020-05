1







di Francesco Guerrieri

Gonzalo Higuain dall'Argentina non ha ancora comunicato alla Juve la sua volontà di non tornare in Italia, il padre Jorge ha spiegato che il Pipita vuole rispettare il contratto col club ma per i bianconeri non fa più parte del progetto. La società sta provando da tempo a trovare una sistemazione gradita al giocatore anche per liberarsi di un ingaggio pesante da 7,5 milioni di euro a stagione. Tra le ipotesi per il futuro di Higuain c'è quella di un ritorno al River Plate: i Milionarios hanno spalancato le porte all'attaccante che da quelle parti hanno visto crescere, e la Juve pensa a un'operazione stile Tevez.



AFFARE TEVEZ - Nel 2015 Carlitos è stato venduto al Boca Juniors in cambio di un opzione per due giovani talenti del Boca: uno era Guido Vadalà, che oggi gioca in Cile nell'Universidad de Concepción, l'altro Rodrigo Bentancur, diventato punto fermo del centrocampo della Juventus. L'uruguaiano è stata un'intuizione di Paratici che nel 2017 ha esercitato l'opzione e per 10 milioni l'ha portato a Torino vincendo la concorrenza del Milan. Ora la Juve potrebbe riprovarci chiedendo al River di inserire l'opzione per qualche talento in cambio di Gonzalo Higuain.



