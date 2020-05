Gonzalo Higuain ha parlato del suo futuro alla Juventus e non solo. Ecco le sue parole a TYC Sport: “Il River è un club che mi ha dato tutto, dalla possibilità di crescere fino a mostrarmi per essere acquistato dal Real Madrid. Però ancora non so cosa accadrà, con la testa sono qua. La squadra di Gallardo ha un gioco offensivo, dove i “9” hanno molte occasioni, chi ha giocato nel River vede una squadra così e pensa: ‘Che bello’. Credo che chiunque abbia visto allenare Marcelo gli piacerebbe, me lo disse anche Dani Alves: ‘E’ una delle grandi scommesse del calcio’ e non credo sia uno che non se ne intenda. Quello che sta facendo è sotto gli occhi di tutti. Ritirarmi in Argentina? Ci tornerò sempre, non importa neanche dirlo. Sapere se viverci oppure no adesso è prematuro. Lì ci sono i miei amici e la mia famiglia. Questo lo deciderò quando terminerò la carriera, per adesso non ci penso molto”.