Gonzalo Higuain ha parlato ai microfoni di Fox Sport Argentina del proprio futuro. Reduce da una stagione tormentata, anche se ormai ha superato la boa dei "30 anni", l'attaccante argentino non vuole ancora pensare all'ultimo contratto della carriera, quanto, piuttosto, a quello che lo lega ancora alla Juventus fino al 30 giugno 2021. Il Pipita ha così scansato l'ipotesi imminente di un grande ritorno in patria, ma non ha escluso - in un futuro che sente ancora lontano - che i milionarios possano riabbracciarlo negli ultimi anni di carriera.



LE SUE PAROLE - "Non so se mi ritirerò qui, ora rimango alla Juve per rispettare il mio contratto. Mi sento molto bene qui, conoscono i compagni di squadra, lo staff, è stato facile per me tornare qui. Tornare al River? Non chiudo mai le porte al River, ma ora penso al presente che è qui in Italia. Seguo il River e mi rende felice vederlo. Gallardo? Può avere un grande futuro in Europa"