Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino non è nei piani del club bianconero ma sta continuando a rifiutare tutte le offerte che gli sono arrivate. Il club più interessato è senza dubbio la Roma ma sia lui che il fratello-agente insistono che il club bianconero è l'unico per cui il Pipa vuol giocare in Italia. I tifosi lo vorrebbero ancora alla Juve,, e il video postato su Twitter dalla Juve sta facendo crescere le speranze dei tifosi bianconeri. Qualcuno chiede: "Avete cambiato idea?"