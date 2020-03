Ancora 15 mesi, poi il rapporto tra la Juventus e Gonzalo Higuain potrebbe interrompersi. Non sarà certo una firma a far finire una storia d'amore, o forse sì? Infatti, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la Juventus starebbe studiando l'ipotesi rinnovo per il Pipita, il cui contratto da 7,5 milioni all'anno arriverà al termine nel giugno 2021. Cifre importanti, che i bianconeri vorrebbero spalmare, al prossimo rinnovo: il termine di questa stagione sarà senz'altro significativo per capirne di più, contando che il mercato dei centravanti potrebbe infiammarsi, quando si apriranno le trattative.