Dopo le parole di Fonseca, che hanno replicato il pensiero di Petrachi, non hanno sortito nessun sussulto da parte di Gonzalo Higuain. Che ha intenzione di giocarsela, che vuole la Juve e vuole essere a disposizione di Maurizio Sarri. Come raccontato da Sky Sport, l'argentino continua a lavorare con un personal trainer di fiducia per arrivare al massimo della forma al ritiro della Continassa. Come ribadito più volte, Higuain è convinto di potersi giocare le sue carte e di poter essere il centravanti giusto per Cristiano Ronaldo. Vuole restare. A ogni costo.