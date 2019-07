Gonzalo Higuain è ormai ai margini del progetto Juventus. Come vi abbiamo raccontato questa mattina, il Pipita non rientra più nelle idee del club bianconero per il futuro, ma, stando a quanto scrive Tuttosport, l'argentino starebbe rifiutando qualsiasi destinazione a lui proposta per il futuro. Ecco perché, di fronte ai no generali, la Roma spera di poter chiudere il colpo Higuain al più presto, magari nel momento in cui a Torino dovesse arrivare un nuovo centravanti a chiudere ulteriormente la strada del Pipita.