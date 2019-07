Gonzalo Higuain continua a rifiutare ogni proposta ricevuta fin qui. Il Pipita vuole restare alla Juventus e giocarsi le sue carte, questo rimane il motivo principale dei suoi rifiuti continui; ma l’argentino ha anche in mente il trauma dei 6 mesi disastrosi al Milan, non vuole vivere un’esperienza simile alla Roma o al West Ham e ha detto no. Lo riporta Calciomercato.com.