Lo spagnolo Marca ha ripreso alcune frasi celebri della carriera di Gonzalo Higuain. Tra queste, anche un retroscena sul suo periodo napoletano, in cui l'argentino ha vissuto una seconda giovinezza. Un rapporto speciale con squadra e città, ma meno con il presidente, come rivelò lo stesso Pipita: "​Con lui non c'era rapporto, vedevamo le cose in maniera completamente diversa. E' stata una mia scelta andare alla Juve, ma fu lui a spingermi a farla. Non potevo stare un secondo di più con lui".