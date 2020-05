La Juventus potrebbe dire addio a Gonzalo Higuain. Il contratto in scadenza nel 2021, in aggiunta alle ultime ruggini sulla sua partenza - e sul ritorno tardivo - verso l'Argentina, hanno contribuito ad alimentare le voci di una possibile separazione al termine di questa stagione. Così, si aprono tante porte e tra queste ci sono anche quelle della MLS. Il campionato americano, infatti, resta ancora una valida opzione, più concreta nell'immediato che non il River Plate. Los Angelse Galaxy o Miami le destinazioni probabili, come riporta La Gazzetta dello Sport.