La Gazzetta dello Sport conferma che Gonzalo Higuain resta sul mercato. L'attaccante argentino ha segnato un gol contro il Tottenham ma la decisione dei bianconeri non cambia: il Pipita è destinato a lasciare la Juventus. Secondo il quotidiano in rosa la Roma aspetta un segnale da Torino con i bianconeri che non avrebbero ancora dato il via libera al prestito con diritto di riscatto. I giallorossi vorrebbero anche una buonuscita da parte della Juve e dovrebbero, poi, convincere Higuain ad accettare la destinazione Roma.