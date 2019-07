Gonzalo Higuain può restare alla Juventus? Difficile da dire ora, di sicuro l'attaccante argentino vuole continuare a vestire la maglia della Juventus sebbene Fabio Paratici stia lavorando per la sua cessione. In pole resta sempra la Roma, interessatissima al Pipita che però continua a rifiutare le avances dei giallorossi. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, l'attaccante del Real Madrid è la prima scelta di Fonseca nel caso in cui salti il trasferimento di Higuain che continua a volere solo e soltanto la Juventus. Di fronte alla forte volontà del giocatore, anche la Roma sta iniziando a guardarsi attorno.