Il primo partente all'8 luglio, una nuova arma appena un mese dopo. Il futuro di Gonzalo Higuain rischia di cambiare radicalmente, con l'argentino che da sempre vuole (e spera di) restare alla Juve. impegno, forza, determinazione e il fattore Maurizio Sarri, così ha cercato di conquistare tutti nel corso di questo mese di lavoro. Tra i centravanti Moise Kean è già è già partito, Mario Mandzukic può andarsene e pure Paulo Dybala ha la valigia pronta per essere riempita. Cambi in corsa, con il bilancio a premere sulle volontà bianconere. Ecco perché un anno dopo la sua cessione, Higuain può tornare ad essere centrale nella Juventus.



PAROLE E TEMPO - Il suo muro alla Roma resiste e si consolida ad ogni parola sul proprio futuro, rivelato per mezzo dei familiari e del fratello-agente. Ieri, a blindarlo ci ha pensato il papà: "Ha due anni di contratto. Non mi stupirei che finisse la sua carriera alla Juventus. In Italia si trova bene, è felice e ha un rapporto speciale con i tifosi". Volontà forte, che sostiene un muro - secondo Tuttosport - sempre più difficile da infrangere. Ora il tempo e Sarri giocano a suo favore.