Ogni giorno, un passo in avanti. Gonzalo Higuain non è vicino alla rescissione: ma ieri ha potuto capire come la Juve voglia davvero 'liberarsi' di lui. O meglio: del suo ingaggio. Insieme a Sami Khedira, il Pipita è stato il primo ad arrivare. Racconta Gazzetta: "La risoluzione del contratto con il Pipita è sempre più probabile: con lui non è mai semplice avere certezze, ma le percentuali dell’addio alla Juve sono salite anche nelle ultime ore". ATTESA - Dunque, serve aspettare. Ancora. "La Juventus accetterebbe di mettere a bilancio una svalutazione di 18 milioni – la somma dell’ammortamento residuo per il cartellino acquistato nel 2016 – e verserebbe a Gonzalo una parte dello stipendio da 7,5 milioni netti per l’ultimo anno di contratto". Resta da decidere qualche aspetto e l'accordo economico, poi i tempi in cui sarà maturato l'addio. Molto improbabile che la Juve lo liberi prima di aver acquistato un nove. Quindi, il futuro di Higuain: MLS favorita o addirittura l'addio al calcio.