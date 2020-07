La MLS chiama, Higuain risponde? L'attaccante argentino potrebbe lasciare la Juventus con un anno d'anticipo rispetto alla scadenza del suo contratto. La mamma ha dei problemi e il giocatore vorrebbe avvicinarsi a casa, per questo nei mesi scorsi si era fatto avanti il River Plate. Dall'America però Los Angeles Galaxy e DC United hanno messo gli occhi già da tempo sul Pipita. Ancora non sono arrivate offerte ufficiali, ma quella di andare in MLS, dove c'è anhce il fratello Higuain, potrebbe essre una pista concreta per Higuain.