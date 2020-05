"Casi diplomatici in arrivo", scrive questo La Gazzetta dello Sport che fa il punto sui ritorni in Italia di Gonzalo Higuain e Adrien Rabiot. Il primo è in Argentina, il secondo il Francia ma ancora non c'è una data fissata per il loro ritorno. Da qui ovviamente il potenziale caso per la Juve che ha già accolto a Torino tutti gli altri calciatori rientrati dall'estero. Mancano solo loro e la società crede e spera che la prossima sia la settimana decisiva. Facile che entrambi attendano l'ufficialità della ripresa degli allenamenti individuali che dovrebbe arrivare in giornata ma il caso è davvero dietro l'angolo."​Il Pipita e Adrien no e la situazione non è certo abituale - scrive il quotidiano - hanno preferito aspettare e la Juve si è adattata. Potrà richiamarli ufficialmente quando cominceranno gli allenamenti individuali. L’impressione, in tutto questo, è che la scelta di Rabiot venga compresa meno di quella di Higuain". Il Pipita è in Argentina per stare vicino alla madre malata di cancro, il caso Rabiot invece è meno definito, il rapporto con la Juve ha avuto alti a bassi, come quello col PSG. Ed Everton e Man United bussano in vista del mercato...