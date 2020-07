Contro la Lazio dovrebbe partire dalla panchina, ma Gonzalo Higuain avrà una motivazione in più per la sfida di lunedì sera: la squadra biancoceleste, infatti, è la vittima preferita dal Pipita, che contro la Lazio ha segnato 10 gol in 12 partite. Un dato che l'attaccante argentino vuole aggiornare già dal Monday Night tra due giorni. Higuain arriva dal gol di tre giorni fa contro il Sassuolo, quando Maurizio Sarri l'ha lanciato dal rpimo minuto facendo riposare Dybala. Staffetta argentina che lunedì, probabilmente, vedrà Gonzalo in panchina.