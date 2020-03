L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa i "conti in tasca" a Gonzalo Higuain rientrato in Argentina in queste ore con tre voli privati: dall'Italia alla Francia, dalla Francia alla Spagna e dalla Spagna all'Argentina. Tutto con jet privati a noleggio. Il prezzo? 7.000 euro solo per la prima tratta. "La differenza, per quanto riguarda il prezzo, è ovviamente sul volo intercontinentale - scrive il quotidiano -, dalla Spagna all’Argentina. Un biglietto in business class con volo di linea costa sui 3.500 euro. Molto più caro un volo privato, che quasi sicuramente è stata la modalità scelta da Higuain. Il prezzo è quantificato da Privatejetfinder in 200.000 euro" anche se in caso di spostamenti frequenti come quelli dei calciatori il prezzo può diminuire di molto.