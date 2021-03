Dopo un ultimo anno burrascoso sul tema contrattuale, le strade di Gonzalo Higuain e la Juventus si sono separata la scorsa estate, con l’argentino che ha raggiunto Matuidi all’Inter Miami. L’ex bianconero ha parlato ai microfoni di Espn, occasione in cui si è soffermato sul possibile ritorno al River Plate: "Con tutto l'affetto che provo per il River, per la squadra e per i tifosi, non torno se non posso dare il meglio di me. Preferisco non speculare sulla passione della gente".