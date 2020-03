3









Arriva un centravanti, ma chi andrà via? In questo mercato da NBA, la Juve dovrà fare comunque un sacrificio. E se Ronaldo è la certezza, e Dybala si è conquistato ancora una volta il bianconero sul campo, Gonzalo Higuain sembra essere il maggior indiziato per finire sul mercato. Nel parco attaccanti della Juventus, per la prossima stagione, qualcosa dovrà cambiare. E oltre all'argentino col 21, in dubbio restano pure Douglas Costa e Bernardeschi.



HIGUAIN - Partiamo dal Pipita. Il club ha cercato di cederlo nell'estate scorsa, come racconta Tuttosport però non è andata a buon fine soprattutto per la volontà di Gonzalo che ha rifiutato tutte le destinazioni. L'opzione più caldeggiata dal quotidiano è che la Juve cercherà un accordo oppure andrà in scadenza. E dopo la scadenza, praticamente certo il suo ritorno al River Plate, come regalo al padre Jorge. DYBALA - Occhio pure al 10. Dybala potrebbe essere sacrificato in qualche scambio di mercato, ma solo se dovesse arrivare un big che potrebbe accontentare anche i tifosi. Paulo vuole rimanere, ha già rifiutato lo United nella scorsa estate e non si aspetta grosse chiamate quest'estate. Tutto dipenderà dalle proposte che arriveranno alla Juve: in un mercato di scambi, può essere l'unica pedina per completare la rosa.



RONALDO - Tuttosport chiude raccontando la situazione in casa Ronaldo: ha rinunciato a 10 milioni d'ingaggio e questo l'ha avvicinato ancora di più alla Juventus. Rispetterà il suo contratto, con scadenza 2022.