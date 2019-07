Gonzalo Higuain può tornare in Premier League. Secondo quanto riporta Sky Sport, i bianconeri hanno intenzione di cedere l'attaccante argentino per 40 milioni di euro e oltre alla Roma c'è stato anche un approccio del West Ham che è sempre in cerca di un nuovo attaccante per la prossima stagione. Dopo i no di Zapata e Dzeko gli Hammers puntano l'attaccante in uscita dalla Juve. In Italia continua il pressing della Roma che però non ha ancora convinto l'argentino. Il West Ham spera di approfittarne, la Juve attende l'offerta giusta.