Gonzalo Higuain dovrebbe rientrare in Italia venerdì, o al più tardi nel weekend. Quando sarà ufficiale la ripresa degli allenamenti collettivi, infatti, la Juve richiamerà formalmente l’attaccante, così come Rabiot, ancora in Francia. Caso diplomatico rientrato per il Pipita.



LA SCELTA - Gonzalo è volato in Argentina lo scorso 19 marzo per trascorrere la quarantena obbligata causa coronavirus con la famiglia e, in particolare, per stare vicino alla madre Nancy, malata. E’ per questo che, con la ripartenza degli allenamenti individuali, Higuain non è voluto tornare, ma ha deciso di restare ancora un po’ in patria, almeno fin quando la sua presenza a Torino non fosse stata necessaria.



LA JUVE COMPRENDE - Una posizione che, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, la Juve comprende bene e accetta. Questi giorni in Argentina consentono a Gonzalo di stare vicino alla mamma e alla figlia Alma, nata a maggio del 2018, che negli ultimi tempi il Pipita ha visto pochissimo (la mamma della bambina vive in Argentina). La ripresa degli allenamenti collettivi, che sembra sempre più vicina, avvicina Higuain al ritorno in Italia che, come detto, dovrebbe avvenire nella giornata di venerdì. Ci sarà poi tempo per pensare al mercato: il futuro del Pipita è ancora un rebus, tra MLS, River Plate e ancora Juve, tutte le strade sono aperte.