La Juventus non perde la speranza di acquistare Nicolò Zaniolo. Il centrocampista giallorosso, che piace ai campioni d'Italia, può arrivare se si sblocca l'ipotesi contropartita. I bianconeri avevano pensato a Gonzalo Higuain, ma il centravanti argentino non sembra intenzionato ad approdare in giallorosso. A complicare i piani dei campioni d'Italia potrebbe esserci l'Atletico Madrid interessato al Pipita. Una destinazione gradita all'ex Napoli, come riporta Tuttosport. Solo che i tempi stringono, anche e soprattutto per agevolare il lavoro di Paratici e Nedved in entrata. In ballo restano le opzioni relative a De Ligt e poi Mauro Icardi. Ma servono soldi freschi.