Allenamento dopo allenamento e partita dopo partita, Higuain prova a strapparsi un pezzo di Juve, più convinto e deciso a tenersi stretta la maglia che non avrebbe mai voluto lasciare. La Roma? Respinta "con cortesia", come racconta Tuttosport. Vuole giocarsi tutte le carte con la Juventus. A prescindere dal rivale. Già, ma quali sono? Dybala e Icardi, altri due argentini, amici e compagni. Ma se con Paulo potrebbe essere complementare (come hanno già fatto vedere con Allegri), con Icardi sarebbe sfida totale. Uno o l'altro, e partenza pure in svantaggio, dato il possibile investimento della Juve. Come fare? Dovrà dimostrare a Sarri che è ancora il miglior centravanti del mondo, o almeno in quella cerchia ristretta.