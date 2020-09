Gonzalo Higuain è sempre più lontano dalla Juventus. Secondo quanto riportato dal portale argentino Tyc Sports l'attaccante bianconero ha trovato l'accordo totale con l'Inter Miami di David Beckham per giocare in MLS, dove troverebbe il fratello Federico. E' stata decisiva la telefonata che ieri lo Spice Boy ha fatto a Gonzalo, convincendolo ad andare a giocare in America. Ora, l'ultimo passo da fare sarà trovare l'intesa con la Juventus per la risoluzione del contratto.