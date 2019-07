Gonzalo Higuain incontra nuovamente Cristiano Ronaldo. L'ultima volta, almeno sotto i pubblici riflettori, risaliva a quel Milan-Juve in cui il Pipita sbagliò un rigore e poi si fece cacciare per proteste, corredato anche da un rabbioso faccia a faccia proprio con il portoghese. Una furia, dietro a cui in molti hanno visto l'ira per l'addio forzato alla Juventus, a causa del bilancio, a causa dell'arrivo di CR7 a Torino. Ora, un anno dopo, i due si ritrovano sui campi della Continassa e le prima foto già li ritraggono insieme.

Secondo voi chi è il più felice di essere alla #Juventus? E perchè proprio Gonzalo Gerardo #Higuain? pic.twitter.com/0ot46BpO0x — 44GattidErnesto (@44gattdernesto) 13 luglio 2019