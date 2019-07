Prima l'errore, brutto e decisivo, poi l'assist per il pareggio. Fa tutto Gonzalo Higuain, fa tutto nel giro di pochi minuti: il numero 21 bianconero, oggi biancorosso, perde il pallone sanguinoso che porta in vantaggio il Team K-League (complice anche la botta terrificante di Osmar da 30 metri) e poi serve il pallo perfetto a Simone Muratore per il pari. E' 1-1, è il riscatto del Pipita.