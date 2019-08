Gonzalo Higuain è stato protagonista di un ottimo primo tempo nella serata di ieri, all'esordio stagionale e in campionato contro il Parma. Nella ripresa, però, il Pipita non ha emozionato e, anzi, ha patito la stanchezza con un evidente calo di rendimento e di ritmo. In tutto, l'argentino ha toccato 37 palloni, meno di qualsiasi altro giocatore di movimento tra i bianconeri, a eccezione dei subentrati. Tanto lavoro sporco per Higuain, che però ha giocato quasi la metà dei palloni di Cristiano Ronaldo (60) e soltanto sette in più rispetto al portiere, Wojciech Szczesny (30).