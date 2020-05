3







di Nicola Balice

Si riparte. Forse, o almeno così si spera. E sarà un finale di stagione senza precedenti. Lungo, intenso, caldo. Con la Juve che così come le altre squadre avrà bisogno di attingere a tutta la rosa per riuscire a gestire nel migliore dei modi le tre manifestazioni che punterà a vincere: campionato, Coppa Italia, Champions League. Per qualità delle alternative, la rosa agli ordini di Maurizio Sarri è tra le migliori in assoluto a livello europeo. Questo in condizioni normali. Però i prossimi mesi saranno tutto fuorché normali, per la Juve e tutte le altre squadre. Restano i giudizi sul valore assoluto di calciatori e rosa. Poi bisognerà capire quanto influiranno quei casi, piccoli o grandi, che accompagneranno la Juve nelle prossime settimane. Giocatori che per un motivo o per l'altro possono essere definiti separati in casa o comunque già consapevoli di essere agli ultimi atti della propria avventura in bianconero. Tre i casi più eclatanti.