L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta la notizia della partenza di Gonzalo Higuain, Miralem Pjanic e Sami Khedira. Sulla carta, come abbiamo spiegato anche noi QUI nessun illecito, ovviamente, ma i dubbi restano. Anche La Gazzetta scrive che "gli esperti sottolineano come nella maggior parte dei casi l’infezione “esordisca” fra 3° e 6° giorno dal contagio, anche se i canonici giorni di isolamento, 14, sono necessari a scongiurare del tutto la malattia pure in chi potrebbe svilupparla in ritardo. Insomma, se dopo il sesto giorno il test è negativo, è ragionevole pensare che sarà lo stesso alla fine della seconda settimana. Higuain e soci hanno viaggiato, quindi, nella consapevolezza che non sono e non dovrebbero diventare contagiosi tra un po’ di tempo, ma sarebbe stato comunque più prudente completare il periodo a casa".